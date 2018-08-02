Eski Teğmen Kotan'ın "Fetö" Davası

Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski teğmen Ahmet Kotan'ın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kotan ile avukatı Bilgin Ertaş katıldı.

Sanık Kotan savunmasında, hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan, hayellerinin peşinden koşarak askerlik görevine kavuştuğunu kaydetti.

Hakkında beyanda bulunan kişilerin soruları çalmak suretiyle ve örgütün yönlendirmesi ile askerlik görevine başlamış kişilerken kendisinin söz konusu askeri lise sınavından elenmesine rağmen yine kendi azmi ile bu sınavları kazandığını anlatan Kotan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi icra eden ve çocukluğumdan beri terörle mücadele etme konusundaki hayalimi gerçekleştiren birisiyim. Bu düşüncelere sahipken ve hiçbir zaman gözümü kırpmadan ülkemizi bölmeye çalışan teröristlerle sıcak çatışmalara da girerek mücadele ederken şimdi karşınızda terör örgütü suçlamasıyla yargılanmaktan derin üzüntü duymaktayım."

Kotan, örgüt mensuplarının kullandığı telefon hatlarından arandığına ilişkin iddialara da değinerek, kesinlikle örgüt imamı ile görüşmediğini savundu.

Suçlamaları reddeden Kotan, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kotan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda askeri personelden sorumlu sivil imamların kendi cep telefonları ile askeri personeli aramadıkları, aralarındaki irtibatın tespit edilmesini engellemek amacıyla farklı şekillerde iletişim kurdukları ve bu yöntemlerden birinin umuma açık yerlerde kontörlü veya ankesörlü telefon kullanmak olduğu kaydediliyor.

Farklı soruşturmalarda itirafta bulunan sanıkların beyanları üzerine başlatılan soruşturmada Erzurum'da belirlenen iş yerlerinin sabit hatlarının HTS kayıtlarının incelendiği aktarılan iddianamede, sanık eski teğmen Ahmet Kotan'ın bu sabit hatlardan aranmasının tespit edilmesi üzerine askeri mahrem yapılanma içerisinde bulunduğundan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, tanık olarak beyanına yer verilen M.S.K, Kotan'ın "Musab" kod adını kullandığını, 2010-2011 arasında Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan evlerde bu kişi ile birlikte kaldıklarını ve 2011-2015 arasında Kara Harp Okulu döneminde sorumlu imamların yaptıkları toplantıya katıldıklarını anlattığı aktarılıyor.

Kotan'ın örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında kod adı ile üye statüsünde bulunduğu vurgulanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.