Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel son yolculuğuna uğurlandı
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Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski TBMM Danışma Meclisi Bursa Üyesi İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi.

21.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:28
Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi 'de toprağa verildi.

Demirel için Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cami bahçesinde kılınan cenaze namazına, Demirel'in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, eski valiler, emniyet müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi, Çanakkale Yeni Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Kaynak: AA
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