Eski TBMM Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret
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Eski TBMM Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

04.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:08
Eski TBMM Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım, gazilerle yakından ilgilenerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.

Geçmiş olsun dileklerini ilettiği gazilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, hastanede tedavi gören vatandaşlara da ziyarette bulundu.

Yıldırım'a ziyaretinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl eşlik etti.

Kaynak: AA

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