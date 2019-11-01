Eski TBMM Başkanı Kahraman: "15 Temmuz bir işgal teşebbüsüydü"

01.11.2019 15:26

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz 2016'da yaşananların bir işgal teşebbüsü olduğunu belirterek, "Darbe değil. 1960, 1971, 1982 darbelerdir ama 2016, 15 Temmuz ise işgal hareketi, teşebbüsüdür. Eğer o gece harekat önlenmemiş olsaydı Türkiye bugün Suriye'ydi" dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi.

Kahraman, fahri doktora töreni öncesi verdiği "Gençlik ve Geleceğimiz" konulu konferansta, Türkiye'nin kalkınma hamlelerinde hep önünün kesildiğini ve darbelerle karşılaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"1960'da gerçekleşen ilk darbe ile 2016 arasında gizli, açık teşebbüs halinde kalmış veya harekete geçilmiş 16 darbe teşebbüsü var. 15 Temmuz, bir işgal teşebbüsüydü, darbe değil. 1960, 1971, 1982 darbelerdir ama 2016, 15 Temmuz ise işgal hareketi, teşebbüsüdür. Eğer o gece harekat önlenmemiş olsaydı Türkiye bugün Suriye'ydi. Bütün devletler, 'Yok NATO ortağıyım, komşuyum, ne oluyor yardıma geldim.' diyerek doluşacaktı ve hudutlarımızda DAEŞ'istan, Kürdistan, Ermenistan gibi devletler kurulacaktı. Cenabıhak bizi büyük bir badireden kurtardı ve bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Sizi beş dakika içinde uluslararası sahaya çıkartırım, on dakika sonra Rodos'a indiririm.' diye teklif eden otelin sahibinin teklifini kabul etmeyerek, uçağa atlayıp, İstanbul'a gidip milletin başına geçmesi. Bütün milletin de hep bir arada bu işe el koymasıyla bir badireyi atlattık."

"Gemiyi kaptanlar asla terk etmez"

Kahraman, 15 Temmuz'da kendi iradesi ve kararıyla Meclisi açtığını anlatarak, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşemedik. Geminin kaptanıyım, milli iradeyi temsil eden Meclisin başkanıyım. Gemiyi kimler terk eder, fareler. Kaptanlar asla terk etmez. Aldım abdestimi, gittim ve açtım. O gece hanımlarımızın ne kadar cüretli olduğunu gördüm. O gece Mecliste 107 kişi vardı, bunların 18'i kadındır, 18'i de AK Partili'dir. Divan katibi arkadaşlarımın yerine AK Parti, CHP ve MHP'nin parti grup başkanvekillerini çağırdım, oturdular. 'Parti rozeti yok, ay-yıldızın altındayız.' dedim. O şuurla topyekun sahip çıkıldı. Artı Cumhurbaşkanımızın daveti, meydana çıkanların hepsi ay-yıldızlı rozeti taşıyordu. Bu birlik, bütünlük bize lazım. Kendimiz olacağız inşallah, öyle olursak boyunlarını bükerler. Şu anda başkomutanımız, bir harekatın içindeyiz, Suriye'deyiz. Ne yaptı, sahada da muvaffak olduk, masada da muvaffak olduk. Muzaffer komutandı, muzaffer siyasetçi oldu ve büyük bir dünya lideri olduğunu ortaya koydu. Bütünlük halinde bu yolda yürüyeceğiz ve beraber olacağız."

"Genç nüfus oranımızın yüksekliği en büyük zenginliğimizdir"

Kahraman, yarının idarecilerinin ve ülkenin yükünü taşıyacakların bugünün gençleri olduğunu dile getirerek, "Nüfus kalkınmanın itici gücüdür. Nüfus artışı teşvik edilmelidir. Dünün nüfus planlaması yapan ülkeleri, bugün hatalarını anladılar ve genç nüfusu artırmanın gayreti içindeler. Genç nüfus oranımızın yüksekliği en büyük zenginliğimizdir." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu dile getiren Kahraman, "Tarihten gelen sorumluluklarımız ve misyonumuzla emin adımlarla büyük hedeflere yürüyoruz. Bizim, sembolik milatlarımız, ulaşacağımız hedeflerimiz var. İnşallah 2071'de dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağız. İnancımıza bağlı kalarak, Selçuklu ve Osmanlı'nın muhteşem devrine ulaşacağız. Unutmayalım hayaller, hakikatlerin tarlasıdır." değerlendirmesinde bulundu. yolda yürüyeceğiz ve beraber olacağız." sözlerine yer verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da üniversite olarak yükseköğretimde yüklendikleri misyonu yerine getirirken topluma karşı da sorumlu olmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Karabulut tarafından Kahraman'a fahri doktora unvanı verildi, üniversite cübbesi giydirildi.

Törenin ardından Birlik Vakfı Malatya Şubesinin katkılarıyla Hekimhan ilçesinde yapılan öğrenci yurdunun açılışı da gerçekleştirildi.

Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci de katıldı.

Kaynak: AA