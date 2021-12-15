Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti - Haberler
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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. dönem Başkanı İsmail Kahraman, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

BAYBURT (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) 27. dönem Başkanı İsmail Kahraman, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Bayburt'ta düzenlenen Kültür Akademisi kapanış oturumuna katılmak üzere kente gelen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti. Başkan Kahraman, Bayburt Valiliğine gelişinde Vali Cüneyt Epcim tarafından karşılandı.

Ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Kahraman, daha sonra Vali Epcim'i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim burada Kahraman gibi duayen bir ismi Bayburt Valiliğinde ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade etti. Kahraman'ın geçmişte önemli vazifeler yaptığını belirten Vali Epcim, "Özellikle örnek insan olarak hepimiz tarafından takip ediliyorsunuz. Sizleri seviyoruz ve Bayburt'ta ağırladığımız için de çok memnunuz. Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kahraman ise Vali Epcim'e, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Çeşitli konularda tecrübelerini paylaşan Başkan Kahraman sonrasında ziyaretini sonlandırarak Bayburt Valiliği'nden ayrıldı. - BAYBURT

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman Bayburt Valiliğini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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