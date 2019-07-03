Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun (90), İzmir'de toprağa verildi.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun (90), İzmir'de toprağa verildi.
Kalp yetmezliği nedeniyle dün evinde yaşamını yitiren Ajun'un cenazesi, Alsancak Hocazade Camisine getirildi.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, taziyeleri kabul etti.
Ajun'un naaşı, cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, eski Sağlık Bakan Rıfat Serdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, DYP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Unay ile Ajun ailesinin yakınları katıldı.
Kaynak: AA
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