Eski tavalar saate dönüşüyor
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Eski tavalar saate dönüşüyor

Eski tavalar saate dönüşüyor DENİZLİ'de Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği üyesi kadınların kullanılmayan tavalardan yaptıkları ilginç saatler görenlerin ilgisini çekiyor.

10.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:39

Eski tavalar saate dönüşüyor DENİZLİ'de Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği üyesi kadınların kullanılmayan tavalardan yaptıkları ilginç saatler görenlerin ilgisini çekiyor. Açılacak sergide satılacak saatlerden elde edilen gelirlerle ise akülü sandalyeler alınıp ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek.

Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği, üyeleri için Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'yle iş birliği yaparak Dekoratif El Sanatları kursu açtı. Geri dönüşüm temasıyla yapılan eğitimlere katılan kursiyerler, atıl durumdaki eşyalara yeniden hayat vermeye başladı. Yaklaşık 20 kadın kursiyerin eğitim aldığı kurslarda, kullanılmayan şişe, sehpa, tepsi, tava, tencere gibi malzemeler, tasarım, boyama ve süsleme işlemlerinden geçip süs eşyalarına dönüştürüldü.

Kursiyerlerin tavalardan yaptığı saatler de görenlerin ilgisini çekiyor. Kullanılmayan atıl durumdaki tavaları çöpe atılmaktan kurtaran kadınlar, özenle yaptıkları işlemlerle geri dönüşüme katkı sağlıyor. Tavaları rengarenk boyayıp resimler yapıştıran kadınlar, akrep, yelkovan ve gerekli saat parçalarını tavaya yerleştirip duvar saati üretiyor.

'YAŞAM ALANLARINI DEĞİŞTİREN AKSESUARLAR ÜRETTİK'

El sanatları öğretmeni Arzu Altaş, bir yıldır kursiyerlerle geri dönüşüme yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kursiyerlerin bu süreçte kendisini çok geliştirdiğini dile getiren Altaş, "Kurs süresince arkadaşlarımız çok iyi beceriler kazandı. Hazır ürünleri yönlendirmek yerine ellerindeki malzemeleri değerlendirmeyi öğretmeyi amaçladık. Arkadaşlarımızın mutfakta kullandıkları birçok eşyayı yeniledik. Bir köşede duran tava tencere, yemek kaşığı ve buna benzer birçok ürünü geri dönüştürdük ve evlerine odalarına taşıdık. Yaşam alanlarını değiştiren aksesuarlar ürettik. Kursiyerlerimiz de memnun oldu. Severek bu işi yapıyorlar" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE OLACAK

Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği Başkanı Nergis Şenocak, iki yıldır dernek bünyesinde çeşitli kurslar açtıklarını belirtti. Elde edilen ürünlerin bir kısmıyla sergi açacaklarını ifade eden Şenocak, "Dernek olarak, eski eşyalara yeni bir görünüm kazandırıyoruz. Atıl durumdaki eşyaların çöpe atılacağına bir yeri süslemesini istedik. Tava, tencere, bardak, şişeleri geri dönüşüme kazandırdık. Güzel objeler yapıp odaları ve evleri süsledik. Yapacağımız sergiyle yaptığımız ürünleri görücüye çıkaracağız. Elde ettiğimiz gelirle tekerlekli sandalyeler alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

'GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR'

Kursiyerlerden Pembe Gül Türksağ, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Eski tavalar atmaktansa evlerimizde süs olarak kullanıyoruz. Çevremize, arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Ayrıca eski bardaklarımızı, şişeleri dekorasyon eşyası haline getirdik. Atıl durumdaki eşyalarınızı kullanılabilir yaptık. Bugüne kadar 7 tavayı saat yapıp geri dönüşüme kazandırdım. Komşularım yakınlarım da gördü. Çok beğendiler ve onlar da yapmak istediklerini söylediler" diye konuştu.

İlknur Lenger ise, kursta kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını vurgulayarak şöyle konuştu; "Buraya geldiğimizden beri farklı ürünler yapmaya çalıştık. Geri dönüşme katkı sağladık, çok mutlu olduk. Kullanılmış tavalardan saatler, panolar yaptık. Görenler çok beğeniyor. Bu beğeniler bizi mutlu ediyor."

Eski tavalar saate dönüşüyor

Kaynak: DHA

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