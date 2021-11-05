Eski Taşkent Büyükelçiliği Başkatibi Erarslan'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Taşkent Büyükelçiliği Başkatibi Erarslan'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski Taşkent Büyükelçiliği Başkatibi Erarslan'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

Ankara'da FETÖ'den yargılanan eski Taşkent Büyükelçiliği Başkatibi Ender Erarslan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da FETÖ'den yargılanan eski Taşkent Büyükelçiliği Başkatibi Ender Erarslan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Ender Erarslan, esasa karşı yaptığı savunmada dosyada yer alan suçlamada yeterli delil olmadığını ifade etti. Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Erarslan, beraatını talep etti. Sanığın ve sanık avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, Erarslan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kararına hükmetti.

Ender Erarslan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak görev yaparken KHK ile görevinden ihraç edilmişti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

 Protokol yolundaki tünelde çökme oluştu, bir araç hasar gördü

Protokol yolundaki tünelde çökme oluştu, bir araç hasar gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title