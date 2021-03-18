Eski Tarsus Kaymakamı Atmaca'ya FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
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Eski Tarsus Kaymakamı Atmaca'ya FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

18.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:06
Eski Tarsus Kaymakamı Atmaca'ya FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'nın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde meydanda toplanan halka eve dönmeleri yönünde...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'nın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde meydanda toplanan halka eve dönmeleri yönünde konuşma yaptığı belirtildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen tutuksuz Bekir Atmaca'nın savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi ve hüküm gibi kısımların da yer aldığı 27 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı.

Kararda, Atmaca'nın cep telefonunda FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock programının "kalıntı kayıtlarının" bulunduğu, cihazda ayrıca Kakao Talk uygulamasının kurulum dosyalarının tespit edildiği, örgütün finans kuruluşu Bank Asyada mevduat hesabının belirlendiği ve FETÖ'nün sözde mülki idare yapılanmasında yer aldığı kaydedildi.

Sanığın kaymakamlık makam odasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitabın ele geçirildiği bildirilen kararda, Atmaca'nın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı anlatıldı.

Gerekçeli kararda beyanına yer verilen tanık C.I, Bekir Atmaca ile 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tanıştıklarını belirtti. Fakültede okuduğu dönemde "cemaat" adı verilen bu yapının içerisinde olduğunu kaydeden C.I, "Örgütün sohbet toplantıları oluyordu. Bu toplantılarda örgüt elebaşının kasetleri dinlenirdi. Bekir Atmaca benden bir dönem alttaydı, bu sohbet toplantılarına o da gelirdi. Ben kaymakamlık sınavına kazandıktan sonra da örgütle olan bağım devam etti. Bekir Atmaca'yı öğrencilik yıllarımda sohbet toplantılarında gördüm. Kaymakam olduktan sonra kendisiyle karşılaşmadım." ifadelerini kullandı.

Darbecilere karşı meydanda toplanan halka, eve dönmeleri yönünde konuşma yapmış

Tanık H.Ç. de 15 Temmuz gecesi darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara daveti üzerine kardeşleriyle meydana gittiğini ifade etti.

H.Ç, şu bilgileri paylaştı:

"Tarsus'ta meydana gittiğimde orada dönemin kaymakamı Bekir Atmaca, belediye başkanı ve okul müdürleri vardı. Bu kişiler mikrofonla halka vatanı savunmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiği şeklinde konuşmalar yapıyorlardı. Biz meydana vardıktan yaklaşık bir saat sonra Bekir Atmaca tekrardan mikrofonu aldı ve bizlere 'Gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yarın işlerine gidecek olanlar vardır. İşleri olanlar evlerine gidebilir.' şeklinde konuşma yaptı. Bunu tam olarak hatırlıyorum. Daha sonra mikrofonu yanında bulunanlar aldı ve bu kişiler sabaha kadar meydanlarda nöbette kalacaklarını belirttiler. Biz de bu kişilerle aynı fikir birliğine vardık. Sabaha kadar meydanda bekledik."

Sanığın FETÖ içerisinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu, hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu aktarılan kararda, Bekir Atmaca'nın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediği ve üst sınırdan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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