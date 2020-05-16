Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas'ta toprağa verildi
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Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas'ta toprağa verildi

ANKARA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci (78) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Demirci, Sivas'ta toprağa verildi
16.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:59

ANKARA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci (78) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile 19, 20, 21'nci Dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Musa Demirci, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da dün vefat etti. Demirci'nin cenazesi karayolu ile Sivas'a getirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Yukarı Tekke Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Musa Demirci'nin ailesinin ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine katılanların yen tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Demirci, kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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