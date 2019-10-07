Eski Tarım Bakanı Güçlü'den Rektör Bağlı'ya ziyaret

07.10.2019 17:55

Eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.



8-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 'Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek' programı dolayısıyla Nevşehir'e gelen 22. Dönem Konya Milletvekilliği 58 ve 59. Hükümetlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulunan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, beraberinde Anadolu Mektebi Aksaray İl Koordinatörü Ayşe Karaman ile birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.



Türk Düşünce ve edebiyat hayatına damgasını vurmuş Necip Fazıl Kısakürek'i Düzce ve Van'dan sonra Nevşehir'de çeşitli etkinliklerle anılacak program hakkında Rektör Bağlı ile bir süre görüşen Eski Bakan ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, bu vesileyle Nevşehir'de ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Üniversite olarak böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmakla birlikte kendilerini üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Rektör Bağlı ise, Prof. Dr. Güçlü'ye üniversite hakkında bilgi verdi.



Güçlü ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA