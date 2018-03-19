Eski Tarım Aletleriyle Yaptığı Koleksiyonu Evinde Sergiliyor

Çaycuma ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Özsan Özcan, eski tarım aletlerinden oluşturduğu koleksiyonu evinde sergiliyor.

İlçeye bağlı, Çayır köyünde ikamet eden Özcan, dedesinden kalma ve çevre köylerden traktörüyle temin ettiği eski tarım aletlerini toplayarak bakım ve onarımdan geçirmesinin ardından evinde sergiliyor.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı koleksiyonla yeni neslin eski tarım alet ve gereçlerini bilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Oluşturduğu koleksiyonun okullarda ders konusu da olabileceğine dikkat çeken Özcan, şöyle konuştu:

"Bir şeyler yapmak istedim. Ne yapabilirim şeklinde düşünürken gelecek nesile bu tarımla ilgili malzemeleri sergileyeyim. En azından yeni öğrenciler bu tarım aletlerini görmediler. Hiç birisi de bilmiyor. Onlar gelsinler baksınlar, şu malzeme nedir? Ne zaman kullanılmış? Teknoloji ilerledi bunların hiç biri yok şimdi. Her biri 50 ile 60 yıllık tarım aletidir."

Özcan, çevre illerde okuyan üniversite öğrencileri sergiyi ziyaret edip ne işe yaradıkları konusunda kendisinden bilgi aldıklarını belirterek, koleksiyonunda 1950'li yıllarda kullanılan hamur teknesi, öküz arabası, bahçe küfesi, buğday kırma dibeği, taş ekmek sacı, öküz zili, manda çanı, harman dövenine kadar birçok eski tarım aletinin bulunduğunu kaydetti.