Eski tarım aletlerini heykele dönüştürdüler

22.09.2019 11:30

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 22 ilden 55 sanatçının katılımıyla düzenlenen "Bozkırın Ruhu Açık Hava Heykel Yarışması"nda, eski tarım aletlerinden yapılan heykeller dereceye girmek için yarıştı.

Turhan Anadolu Kültür ve Kalkınma Vakfı (ANKA) ile Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı iş birliğinde "Bozkırın Ruhu Açık Hava Heykel Yarışması" düzenlendi.

Eski tarım aletlerinden yapılan heykellerin görücüye çıktığı ve 22 ilden 55 sanatçının katıldığı yarışmada, kadın sanatçılar ipi göğüsledi.

Yarışmada Öykü Arda, "Kesişen Döngüler" isimli eseri ile birinci, Nadire Nur "ABC" isimli eseriyle ikinci, Büşra Kaya ise "Mola" isimli eseriyle üçüncü oldu. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira ödül verildi.

ANKA Vakfı Başkanı Candan Turhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, hayat gayesi içinde sanat olmadan insanın iyi bir şey ortaya koyamayacağını ifade etti.

Orta Anadolu gibi hayat koşullarının daha zor olduğu yerlerde sanatın hak ettiği yere gelemediğini belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Burada bizim yapmak istediğimiz de buna biraz destek vermek. Sanatın hayatın parçası olduğu gerçeğini ve insanın üreticiliğine ne kadar büyük katkısı olduğunu göstermekti. Sanat, ruhumuzu besleyen kendimizi bulduğumuz bir alandır. Onun için canı gönülden bu sanat ortamlarını destekliyorum. Desteklemeye devam edeceğim. Bozkırın ruhunu ortaya koyan bozkırda tarım, sanat ve insan temasını kullanan eserler görmek istedik. Nitekim bunları da gördük, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Şengün ise kırsalda tarımı güçlendirmenin, ona dikkati çekmenin, genç sanatçılara ve genç yeteneklere yol açabilmenin birinci amaçları olduğunu söyledi.

Bunu başardıklarına inandıklarını dile getiren Şengün, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sanatçılara ödülleri verildi.

Kaynak: AA