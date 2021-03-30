Eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenaze törenindeki izdihamda 45 kişinin öldüğü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenaze törenindeki izdihamda 45 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenaze törenindeki izdihamda 45 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Tanzanya'da eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 45 kişinin öldüğü belirtildi.

Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti
Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 45 kişinin öldüğü belirtildi.

Mwananchi gazetesinin haberine göre, Tanzanya polisi, Darüsselam'daki izdihamda daha önce 5 olarak duyurulan ölü sayısının 45 olduğunu açıkladı.

Darüsselam Emniyet Müdürü Lazaro Mambosasa, naaşı görmek için Uhuru Stadyumu'na gelen binlerce kişinin kurallara uymayarak stadyuma girmeye çalıştığını ve izdihama yol açtığını belirtti.

Gerçek ölü sayısının 45 olduğunu ifade eden Mombasasa, olayda 37 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 Mart'ta hayatını kaybeden Magfuli'nin cenazesi, 26 Mart'ta toprağa verilmişti.

Magufuli'ye veda için daha öncesinde Darüsselam, Dodoma, Zanzibar, Mwanza ve Geita'da tören düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenaze törenindeki izdihamda 45 kişinin öldüğü ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:08:39. #1.14#
title