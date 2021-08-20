Eski takımı G2'ya yenilen Davidp: "Umarım babamı gururlandırabilirim."

Profesyonel esporcu oyuncusu Davidp'den duygulandıran açıklamada!

Eski G2 Esports VALORANT oyuncusu, şu anda da Giants forması giyen David "davidp" Prins, Twitter üzerinden takipçilerini duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

"Ocak'tan beri hayatımın hikayesi" başlığında yaptığı paylaşım bir TweetLonger paylaşımı. Genel olarak G2'dan ayrılma sürecini, bu süreçte yaşadıklarını ve hayatındaki zorlukları anlatan oyuncu okuyanların yüreklerini burktu.

Açıklamanın orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

DAVIDDP'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TÜRKÇE ÇEVRİSİ

"8 ay önce G2'da yedeğe çekildim. Zor bir dönemden geçiyordum ve oyuna olan motivasyonum kaybolmuştu. İyileşmek için biraz zamana ihtiyacım vardı ve oyuna geri dönmeyi düşünmek hiç de kolay değildi. Sonrasında EXCEL benimle iletişime geçti, bu ilk bakışta gerçekten ilginçti, ben de onların ne aradıklarını dinledim ve o sırada mevcut olan kaynaklarla bir ekip oluşturduk. O zamanlarda takım hiç çalışmıyorda ve içtenlikle söyleyebilirim ki bu çoğunlukla benim hatamdı. Oyun dışında hala geçen yıl olan ve rekabet olan tutkuma tam olarak odaklanamadığım gerçek hayatla ilgili şeylerle uğraşıyordum. Babamı kaybetmek dünyanın en acı şeyiydi ve bunun yanında yalnızlıkla baş etmek çok zordu. İnsanlar, oyuncuların oyun dışında hayatları olduğunu unutuyor ve hayatınız sadece çöpten ibaretken ve bu kadar çok üzüntüyle uğraşmanız gerektiğinde PC'ye gelip oturmak her zaman kolay olmuyor. Başa çıkmak zorunda kaldığım tüm duyguları, her gece yaşadığım sıkıntıları ve geceleri uyumakta zorluk çekmemi anlatamam bile. Bazen insanlar sana yardıma ihtiyacın olursa senin için orada olacaklarını söylüyorlar ama yardım istemek benim için çok zor bir şey ve hiç kimseden bana yardım etmesini istemedim, ne yazık ki ve ne yazık ki.

Kendimi kapattım ve her şeyi içimde tuttum. 6 Haziran'da babamın doğum günüydü ve iyi ki doğdun diyemediğim ilk gündü ve bu gün hayatımı düzene sokacağıma söz verdim ve anladım, bir şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Dünyanın en iyi insanı olmadığımı biliyorum ve bazen başkalarına iyi davranmıyorum ama daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettiğimden beri her gün kendimin daha iyi bir versiyonu olmak için çalışıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Umarım babamı gururlandırabilirim çünkü bu benim için gerçekten önemli bir şey ve hedeflerime o kadar çok ulaşmak istiyorum ki, istediğim şey için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu gerçekleşene kadar çalışmayı asla bırakmayacağım ve Giants ile oynadığımdan beri tüm çabayı gösterdiğimi ve tüm kalbimi sevdiğim şeye verdiğimi söylemekten gurur duyuyorum.

İlk günden itibaren bana tüm güvenlerini vererek, ekibin oyun içi lideri olup olamayacağımı sorarak ve pipsoN'un yardımıyla ve onun tüm harika tavsiyeleriyle tekneyi yönlendirmeme izin vererek bu adamların bana verdikleri fırsat için minnettarım. Bu takıma katıldığımdan beri bir lider olarak çok geliştim ve eminim hala geliştirmem gereken çok şey var.

Hep birlikte 1 buçuk ay geçirdik, EMEA'ya ulaşmak için Açık Elemeler'den başladık ve Berlin'den 1 harita uzakta olmak… Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Tüm haritalarda hazır değildik, tüm durumlarla yüzleşmedik ve tamamen hazır olmak için zamanımız olmadı ama bugün olduğumuz yerde olmamıza yardımcı olan çok fazla iş yapmayı başardık.

Maalesef bugün kaybettik ama çok şey öğrendik, bu kayıp beni ağlatıyor ama biliyorum ki çok iyi gidiyoruz ve bu daha başlangıç. Hala uzun bir yol bizi bekliyor ve bu takımın özel olduğuna ve bu takımla sahnede üst seviyeye çıkacağımıza inanıyorum.

Büyük miktarda destek ve sosyal medya aracılığıyla gönderdiğiniz nazik mesajlar için teşekkür ederiz. Kalbimi ısıtıyorsunuz ve umarım gelecekte bizi desteklemeye devam edersiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederim, kalbim, sinirlerim ve gözyaşlarımla yazdım. Herkese çok sevgiler."

Kaynak: Playerbros