Eski Tabip Odası Başkanları Mızraklı ve Koç'a Tahliye Kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç'un tahliyesine karar verildi.



Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında ayrı ayrı dava açılan Mızraklı ve Koç'un avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti sanıkların tahliyelerine karar verdi.



İddianamede, eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyetleri halinde de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.