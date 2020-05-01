Eski Survivor yarışmacısı, "Survivor'da namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Survivor yarışmacısı, "Survivor'da namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap verdi

Eski Survivor yarışmacısı, "Survivor'da namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap verdi
01.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:44

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, YouTube kanalından yayınladığı videosunda "Survivor'da namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap verdi

Eskiden Survivor'da yarışan ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk, YouTube kanalından yarışma hakkında merak edilen soruları cevapladı.

"KAVGA EDECEĞİNE İBADET ETMEK ÇOK MANTIKLI"

"Survivor'da ibadet ediliyor mu" sorusuna cevap veren Semih Öztürk, "Evet, ben şahit oldum; namaz kılan, dua eden arkadaşlarımız vardı. Bol bol vaktin var; adada kavga edeceğine ibadet etmek çok mantıklı gidecek arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi. Öztürk, açıklamalarında herhangi bir isim vermekten de kaçındı.

"SİGARA İÇMEK YASAK"

Adada sigara içip içilmeme konusundan da bahseden Öztürk, "Adada kesinlikle ama kesinlikle sigara içmek yasaktı. Zaten genellikle sporcular katıldığı için onların da hayatlarında sigara olmuyordu" şeklinde konuştu.

"ADAYA HER EŞYAYI GÖTÜREMİYORSUN

"Adaya eşya götürme konusundan bahseden Öztürk, "Çantaya kafana göre eşya koyamıyorsun. Çantada sadece yağmurluk, matara ve eşofman takımı oluyor" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Magazin
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Magazin
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Magazin
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Magazin
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Magazin
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Magazin
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem'...
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları
İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Naci Bostancı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Aslı Enver Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Selçuk İnan Lionel Messi Mauricio Isla Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Bursa Futbolcu Instagram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Eski Survivor yarışmacısı, "Survivor'da namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 16:01:23. #1.15#
title