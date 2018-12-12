Eski Şüpheli Manuel S. Yine Sorguya Alındı

POLİS, Peggy'nin katil zanlısı olduğundan şüphelendiği Manuel S.'yi yakaladı. 41 yaşındaki şüphelinin savcılık sorgulaması sürüyor. Manuel S. ve eşi, Peggy cinayeti şüphesiyle 2016'da da sorgulanmıştı. Manuel S.'nin annesi 2002'de polise verdiği ifade de zihinsel engelli Ulvi K.'yı Peggy'nin kaybolmadan bir gün önce okul yolunda gördüğünü anlatmıştı. Bu ifade üzerine polis Ulvi K.'yı olağan şüpheli olarak değerlendirmiş daha sonra Peggy'nin katil zanlısı diye sorguya almıştı. Ulvi K., yapılan yargılanmanın ardından suçlu bulunup 2004'te kliniğe yatırılmıştı. Aradan geçen 10 yılın sonunda Ulvi K.'nın suçsuz olduğu anlaşıldı. Ulvi K. da hem savcılık hem de polis sorgusunda Manuel S.'yi kimi zaman Peggy'i öldürmekle kimi zaman da küçük kızın cesedini gömmekle suçlamıştı.