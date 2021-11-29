Eski Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed el-Feki Süleyman serbest bırakıldı

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale ile gözaltına alınan eski Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Tutukluları Savunma Komitesi üyesi Muiz Hadra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudanlı yetkililer, savcılıktan bir karar olmaksızın Muhammed el-Feki Süleyman'ı serbest bıraktılar." dedi.

Diğer siyasi tutukluların kefaletle serbest bırakılmaları için başlattıkları girişime henüz cevap alamadıklarını belirten Hadra, basındaki haberler in aksine Süleyman'ın başkent Hartum'daki Kober Hapishanesi'nde tutulmadığını savundu.

Süleyman, askeri müdahale ile gözaltına alınmadan bir ay önce Egemenlik Konseyindeki askeri üyelere sert eleştirilerde bulunarak, "Askeri bileşenden siyasi denklemi değiştirmeye yönelik bir girişim var ve bu ortaklık sürecinin ihlalidir. Bu gerçek, kansız bir darbedir." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmış, Hamduk, 21 Kasım'a kadar ev hapsinde kalmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Ulusal basındaki haberler e göre, askeri müdahalenin ardından gözaltına alınan Başbakan Yardımcısı Yasir Arman, Sudan Kongresi Partisi Başkanı Ömer ed-Digeyr, Milli Ümmet Partisi Başkan Yardımcısı Sıddık Sadık el-Mehdi ve Arap Baas Sosyalist Partisi Başkanı Ali Reyyah es-Sanhuri 21 Kasım'da, eski hükümet sözcüsü Faysal Muhammed Salih 23 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Başbakan Abdullah Hamduk'un eski basın danışmanı Fayiz es-Silik ile sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestoları organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği yöneticisi Muhammed Naci el-Esam'ın da aralarında olduğu 5 siyasi 26 Kasım'da serbest kalmıştı.

Basında, siyasilerin isyana teşvik ve düzenli güçlere karşı işlenen suçlar kapsamında gözaltına alındıkları öne sürülmüştü.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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