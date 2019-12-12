Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı

12.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:40

Sudan'ın darbeyle görevinden alınan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in eşi Vidad Babekir, yasa dışı ve şüpheli mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, savcılık, Babekir'i başkent Hartum'un en lüks semtlerinde çok sayıda değerli gayrimenkule yasa dışı şekilde sahip olduğu iddiasıyla sorguladı.

Soruşturmanın Babekir'in yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarını da kapsadığı belirtildi.

Babekir, 11 Nisan askeri darbesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında zorunlu ikamete tabi tutuluyordu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA