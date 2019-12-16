Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir idamla yargılanıyor

16.12.2019 08:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:32

Sudan'da savcılık, yolsuzluktan aldığı iki yıl hapis cezasını yaşı nedeniyle rehabilitasyon merkezinde geçirecek eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devam eden davalarda suçlu bulunması durumunda, idamla cezalandırılabileceğini duyurdu.



Savcılık, Beşir'in askeri darbeyle iktidara geldiği 1989'dan devrildiği 11 Nisan'a kadar geçen sürede, göstericilerin öldürülmesi ve insan hakları ihlallerinin aralarında bulunduğu suçları soruşturduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle