Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı davanın duruşması 14 Aralık'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda 11 Nisan 2019'da ordunun müdahalesi ile görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davası 14 Aralık'ta görülecek.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede, davanın görülmesine devam edildi.

Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed, savunma heyetinin, iddia makamının "sürekli ve kasıtlı" olarak duruşmalara katılmaması ile ilgili şikayetlerini dinledi.

Mahkeme, iddia makamı üyesi Abdulkadir el-Bedevi hakkında, savunma makamının bazı üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmasına izin verdi.

Mahkeme, sanıklardan emekli Tümgeneral Faysal Ebu Salih'in salonda rahatsızlanması üzerine duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

Savunma heyeti, iddia makamı temsilcisi avukat Abdulkadir el-Bedevi'nin 25 Mayıs'taki duruşmada haklarında sarf ettiği ifadeler nedeniyle yazılı ve sözlü itirazda bulunmuş, Bedevi'nin özür dilemesi ya da hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etmişti ancak Bedevi özür dilemeyi reddetmişti.

Hakim Ahmed, 16 Kasım'daki duruşmada da savunma heyetinin davanın bitirilmesi veya sanıkların kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmişti.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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