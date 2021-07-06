Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda, ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması 13 Temmuz'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucunda, ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması 13 Temmuz'a ertelendi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davaya iddia makamı temsilcileri bu hafta da katılmadı.

Savunma heyeti, mahkemeden müvekkilleri hakkındaki suçlamaların düşürülmesini, iddia makamının iki haftadır duruşmalara katılmaması sebebiyle tüm sanıkların kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmesini talep etti.

Duruşma, 13 Temmuz'a ertelendi.

İddia makamı, geçen haftaki duruşmaya da katılmamıştı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem