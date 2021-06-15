Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi
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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi.

Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davada, daha önceki duruşmalarda iddia makamının savunma heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle başlayan tartışmalar bu oturumda da devam etti.

Hakim Ali Ahmed Ali, sanıklardan birinin avukatı olmadığı gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi talebini yerinde bularak mahkemeyi 22 Haziran'a erteledi.

Savunma heyeti, iddia makamı temsilcisi avukat Abdulkadir el-Bedevi'nin 25 Mayıs'taki duruşmada haklarında sarf ettiği ifadeler nedeniyle son oturumda hakim Ali'ye yazılı ve sözlü itirazda bulunmuş, Bedevi'nin özür dilemesi ya da hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etmişti.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi - Haberler
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