Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'e yolsuzluktan 2 yıl hapis
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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'e yolsuzluktan 2 yıl hapis

Sudan Ceza Mahkemesi, darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e (75), yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada, 2 yıl hapis cezası verdi.

14.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:02
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'e yolsuzluktan 2 yıl hapis

Ceza Mahkemesi, darbeyle görevine son verilen eski Ömer el-Beşir'e (75), yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada, 2 yıl hapis cezası verdi.


Devrik Cumhurbaşkanını yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan suçlu bulan mahkeme, ilerleyen yaşını da dikkate alarak, Beşir'in 2 yıl hapsine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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