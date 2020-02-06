Eski Sudan başbakanlarından Mehdi, İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu açıkladı

06.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:32

Eski Sudan başbakanlarından ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, İsrail ile normalleşmenin milli, Arap ve İslami çıkarlara zarar verdiğini bildirdi.

Mehdi, partisinin Umdurman kentindeki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda'da görüşmesine tepki gösterdi.

Netanyahu liderliğindeki İsrail hükumetinin, Filistinlilerin haklarını ve uluslararası kararları ihlal ettiğini, adil bir barışa kapıları tamamen kapattığını vurgulayan Mehdi, İsrail ile normalleşmeye şiddetle karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Mehdi, İsrail ile normalleşmenin milli değerlerine zarar verdiğine işaret ederek, "Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile meyvesi acı, sonuçları olumsuz bir buluşma gerçekleştirmiştir. İsrail ile normalleşmek, milli, Arap ve İslami çıkarlara zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Sudan'a maddi destek sağlayacağını beklemediğini belirten Mehdi, şunları kaydetti:

"İsrail'in bize yardım edeceği söylentisi büyük bir vehimden ibaret. Sudan'ın yaklaşık 60 milyar dolar dış borcu bulunuyor ve tek alacaklı da ABD değil. Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması, ABD yönetiminin değil Kongrenin elindedir. Sudan'ın, devrik lideri Ömer el-Beşir döneminde terörü desteklediği gerekçesiyle getirilen yaptırımlardan kurtulması da Beyaz Saray'ın değil ABD yargısının elindedir."

Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden olmuştu

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleriyle yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

Kaynak: AA