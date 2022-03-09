Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken sanığa tahliye (2)
Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
YENİDEN TUTUKLANDIHatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in (34) serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında...
İSKENDERUN, HATAY (DHA) - YENİDEN TUTUKLANDI
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in (34) serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel