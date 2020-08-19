Eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı oldu

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından hurdaya ayrılan ve kullanılmayan aydınlatma armatür başlıkları, sokak hayvanları için mama ve su kabına dönüştürüldü.

Eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı oldu
19.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:07

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından hurdaya ayrılan ve kullanılmayan aydınlatma armatür başlıkları, sokak hayvanları için mama ve su kabına dönüştürüldü. Elektrik arıza ekipleri ve gönüllüler tarafından içlerine mama ile su koyulan armatürler, kentin belirli noktalarına yerleştirildi.

TREDAŞ tarafından başlatılan 'Küçük Dostlarımız İçin Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında, yanmayan ve atık olarak ayrılmış armatür başlıkları, mama ve su kapları haline getirildi. Hayvanseverlerle ortaklaşa başlatılan proje kapsamında şehrin belirli noktalarına, mama ve su kabı haline getirilen armatürler konuldu. TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, yaz sıcaklarında sokak hayvanları için faydalı olacağını düşündükleri projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Gönüllü ekiplerimiz tamamen gönüllük esasına göre çalışma yapıyorlar. Sosyal sorumluluk projelerimizin saha çalışmalarını bu gönüllü arkadaşlarımız yürütüyor. Yaz sıcaklarında aç ve susuz kalan can dostlarımıza sevgimizi göstermek istedik" dedi.Projeyle farkındalık oluşturacaklarını ifade eden Bilgili, "Hem şirketimize hurda maliyeti çok düşük olan armatür başlıkları sokak hayvanlarının beslenmesinde değerlendirilecek hem de bölgemizde sosyal anlamda katma değer sağlanacak. Sokaklarımızı aydınlatan sonra kullanılmayan atıl durumda olan lambaları su ve mama kapına dönüştürdük. Küçük bir çabayla çok şey elde ediyoruz. Sokak hayvanlarını sevindiriyoruz. Sevgimizi göstermiş oluyoruz. Bu duyarlılığı hem çalışan arkadaşlarımıza yansıtmak hem de farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 29 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 29 oldu
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hümeyra Aamir Khan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fuat Çapa Arda Turan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Rusya Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:12:06. #1.15#
title