ESKİ, Sivrihisar İlçesi'nde içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına başladı

Kent Merkezinin yanı sıra ilçe merkezi ve mahallelerde alt yapı, içme-kullanma suyu çalışmalarına aralıksız devam eden ESKİ ekipleri, Sivrihisar İlçesi merkez mahallerindeki eskimiş kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Mahallesi Nasrettin Hoca Caddesi'nde devam eden çalışmalarda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla hafta sonu da çalışan ESKİ ekipleri, kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede içme ve kullanma suyu hattı yenileme çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: Bültenler