CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunmak için Saraçhane'deki Başkanlık Sarayı'na gelen Kılıçdaroğlu, basına kapalı bir saatlik görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte güzel bir kahve içtiklerini söyledi.

Bir kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ekrem Başkan, uzun bir çabanın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ikinci kez kazandı. Uzun bir çaba diyorum. Gerçekten de yorucu bir çabaydı. Ekrem Başkan kararlıydı, azimliydi, dirençliydi, gençti, güçlüydü. 'Alacağım.' dedi ve aldı. İstanbul'un rantına değil, sorunlarına talip oldu." diye konuştu.

İlk seçimin bir siyasal seçim, siyasal mücadele olduğunu ve onu kazandıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bundan sonra hizmet yarışı sürecinin başladığını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İstanbul'un temel sorunlarını bildiğini, bunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü verilere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İyi bir ekibi olacak, liyakatli bir ekibi de olacak. Bunun altını özenle çiziyorum. Partizanlık yapmamak, liyakatli bir ekiple yola çıkmak. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece önemli. Ekrem Başkan ve diğer başkanlarımızla yerel yönetimlerde Türkiye'de yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak, her şey eğer çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması lazım. Herkesin çalışması, alın teri dökmesi, sorunlara kilitlenmesi ve çözmesi lazım. Dolayısıyla bu çerçeve içinde bir görev anlayışı üstlendi Ekrem Başkanımız. Bunu da büyük bir başarıyla yapacaktır. Ben de hepiniz gibi başarılarının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte. İnşallah hepsi başarılı olurlar. Yerel yönetimlerden başlayarak vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir güzelliği hep birlikte Türkiye'ye yaşatacağız. Bundan yüzde yüz eminim."

"Binaya ikinci kez geldim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin soru üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına ikinci kez geldiğini, ilkinde bürokrat olarak, Altan Tufan Gelirler Genel Müdürüyken birlikte dönemin belediye başkanını ziyaret ettiklerini, şimdi de politikacı olarak geldiğini söyledi.

"Bu sefer belediyeyi kazanmış bir lider olarak geldiniz. Neler hissettiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi:

"Bu binaya gelirken Ekrem Başkanımızın İstanbul'un sorunlarına talip olduğunu ifade etmiştim. Sorunların ne kadar derin olduğunu biliyorum. Çözümünde ciddi zorluklar olduğunu da biliyorum ama siz sorunlara karşı kararlı, dirençli olursanız o sorunları aşarsınız. Ben buraya büyük bir öz güvenle geldim çünkü Ekrem Başkan'a güveniyordum. Çünkü bir belediye başkanlığından geliyordu. Belediye başkanıyken karşılaştığı sorunları nasıl çözdüğü konusunda da düşünceleri, fikirleri, uygulamaları vardı, bunları gördüm ve tanığı oldum. Şimdi daha büyük bir kitleyi kucaklayacak. Yani üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kenti kucaklayacak."

İmamoğlu'nun bu çerçevede sorunları çözeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu nedenle gelişinin keyifli ve öz güvenli olduğunu, bu doğrultuda da kahveyi de büyük bir keyifle içtiğini söyledi.

"Yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım"

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Yeni partilerin kurulması ve eski sisteme dönülmesi konusunda tartışmalar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Yeni partilerin kurulması benim tamamen ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl izliyorsanız, ben de siyasetçi kimliğiyle yeni partiler kurulur mu kurulmaz mı bilmiyorum, büyük bir dikkatle izliyorum. Ama eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hala savunuluyor. Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine saygı istiyorsak yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasa'da köklü değişiklikler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor."

Demokratik bir yönetim istediklerini, eski sisteme hiçbir zaman övgüler düzmediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama demokratik parlamenter sistem... Eyvallah, oturur konuşulur, bakılır. Türkiye'nin sorunları var, bu sorunların çözülmesi lazım. Tek adam rejiminin Türkiye'de nelere mal olduğunu hepimiz artık görüyoruz ve tanığıyız. Enflasyon arttı, Türk lirası eridi, işsizlik felaket durumda. Bütün her şey bir kişiye bağlanmış. Bir kişinin Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Devlet dediğiniz kurumda herkesin bir görevi vardır. Şimdi bütün görevler bir kişiye delege edilmiş durumda.

Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla demokratik bir parlamenter sistem içinde, denge ve fren sistemlerinin olduğu ve herkesin de mutlu olabileceği, gidip oyunu kullandığı zaman da mutlu olarak oy kullanabileceği bir sistemi tabii biz isteriz, adı rejim olur, sistem olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet... Bu olduğu sürece bir sorunumuz yok ama bugün bu alanda sorun var. Eskiye dönelim, hiç kimse eskiyi istemiyor, biz de eskiyi istemiyoruz. Eski çünkü sorunluydu."

Çatalca ziyareti

Bir gazetecinin "Çatalca'da bazı temaslarınız olacak. Çatalca Belediye Başkanlığını ziyaret etmeyi planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, Kılıçdaroğlu'ndan müsaade isteyen Ekrem İmamoğlu cevap verdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir söz verdik. Söz verdik derken aslında doğası, doğalı bu. 39 belediye başkanlığı da bizim belediye başkanlığımız. Seçim bitti ve hepimiz artık millete hizmet ediyoruz. Dolayısıyla ben her ilçe ve mahalleye gittiğimde, o mahallenin muhtarına ve belediye başkanına haber vereceğim. Onlarla beraber saha gezisi istediğimi belirteceğim. Tabii müsait olmayan olabilir. Denk düşmeyebilir ama o ilçenin belediye başkanının varlığını ve o mahallede muhtarın varlığını en üst seviyede karşılayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı söylemiştim. Çatalca ziyaretimizi Çatalca Belediye Başkanımızın çayını içerek başlatacağız. Köylerimizi de gezip muhtarlarımızın dinleyeceğiz. İstediğimiz bu zaten. Toplumda barış."

"Yeni bir siyaset dili ve anlayışı"

Kılıçdaroğlu da aynı soruyu "Yeni bir siyaset dili ve anlayış." sözleriyle yanıtladı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Evet, yeni bir siyaset dili ve anlayışı. Umarım, herkes bunu destekler ve milletimiz huzur bulur." dedi.

"Siyasetteki tıkanıklığın giderilmesi konusunda CHP lideri olarak Ankara'da siyasi partilerle görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerle görüşmeyi bu aşamada çok doğru bulmuyorum. Ama CHP olarak görüşlerimizi, 23 Nisan tarihli konuşmamda 6 madde halinde sıraladım. 23 Nisan konuşması CHP açısından da önemli. Bize göre gerçekten bu ülkeye hukuku, adaleti ve demokrasiyi getirmek isteyenler, samimi iseler bu 6 maddeye bakarlar. 6 maddenin gereğini yaparlar. Biz de her türlü desteği veririz."

"En başarılı ve demokrat belediye başkanı olmak istiyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ziyaretin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok değerli genel başkanımızı İstanbul halkı adına ağırlamanın gururunu yaşıyorum. Elbette bir insanın böyle bir makama gelirken yola çıkışında önemli süreçler var. 10 yıla yakın siyasi yaşamımdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerçekleşti. Bu sürecin tamamını çok değerli başkanımızla geçti. Gerçekten muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığı yaşadım. Sürecin en önemli karakteri yerel yönetimlerinden gelen insanların adaylıklara tercih edilmesi ve seçimi kazanmaları olmuştur. Bunun başarılmasının ana kişisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Milletimize olan sorumluluğumuz çok büyük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaparken bu duygularla hareket edeceğim. Bu sözü bir kez daha buradan vereceğim. En başarılı ve demokrat belediye başkanı olmak istiyorum."

Açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Çatalca'daki ziyaretler için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.

Kaynak: AA