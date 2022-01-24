Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic'ten Srebrenitsa itirafı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic'ten Srebrenitsa itirafı

Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic'ten Srebrenitsa itirafı
AA / Ahmet Nurduhan - Haberler | Güncel

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic, "Srebrenitsa soykırımını tanımış olsaydım Sırbistan, Bosna Hersek'e yüz milyarlar tutarında tazminat öderdi.

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic, "Srebrenitsa soykırımını tanımış olsaydım Sırbistan, Bosna Hersek'e yüz milyarlar tutarında tazminat öderdi." ifadesini kullandı.

Tadic, "Nova S" kanalında katıldığı programda, " Srebrenitsa'da soykırım yaşandı diyemem. Eğer eski bir Cumhurbaşkanı olmasaydım, tavrım farklı olabilirdi." dedi.

Bosna Hersek, Lahey'de Sırbistan aleyhindeki davadan vazgeçmediği sürece Srebrenitsa'da işlenen suçları "soykırım" olarak ifade edemeyeceğini belirten Tadic, "Srebrenitsa soykırımını tanımış olsaydım Sırbistan, Bosna Hersek'e yüz milyarlar tutarında tazminat öderdi." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic ile Dveri hareketinin lideri Bosko Obradovic arasında gerilimin arttığı programda, Tadic, "Cumhurbaşkanı görevini yapmış olmasaydım, yaklaşımım farklı olabilirdi. Ancak yine de Srebrenitsa'da yaşananlar için özür diledim, yine olsa yine de aynısı yapardım." diye konuştu.

Tadic'in açıklamalarının ardından söz alan Obradovic, "Tanrı'ya şükür Boris Tadic artık Sırbistan Cumhurbaşkanı değil." dedi.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

cumhurbaşkanı, Srebrenitsa, Sırbistan, Soykırım, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title