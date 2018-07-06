Eski Siirt Belediye Başkanına Hapis Cezası

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütünden yargılandığı davada 10 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılan Bakırhan, kendisine yönelten suçlamaları kabul etmeyerek önce tahliyesini ardından da beraatını talep etti. Mahkeme heyeti Bakırhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün olmak üzere 10 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)