Eski sevgiliye şekerli tuzak

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de, Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

"BU ÖLDÜRMENİN BAŞKA BİR YÖNTEMİ"

"CANINA YÖNELİK BİR KASIT VAR"

Hemşirenin avukatı Maşallah Maral ise, "Burada müvekkilin malına yönelik bir kasıt yok, canına yönelik bir kasıt var. Şüphelide daha önce eski sevgili oldukları için bu anahtarın da bir kopyasını çektiriyor. Bu kopya ile beraber aracı açıyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri