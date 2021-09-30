Eski sevgiliye 'şekerli' tuzak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski sevgiliye "şekerli" tuzak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski sevgiliye

Bahçelievler'de eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker döken şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker döken şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı. Kaza yapmaktan son anda kurtulan hemşire kadın, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. İddiaya göre, otomobili ile işe gitmek üzere yola çıkan hemşire, bir süre ilerledikten sonra freninin tutmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Kısa süre sonra kendisini toparlayan kadın, aracını güçlükle durdurabildi. Tamirhanede yapılan incelemede aracın fren hidroliği bölümüne şeker döküldüğü ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hemşire, görüntülerde 4 yıldır beraber olduğu ancak şiddet nedeniyle ayrıldığı sevgilisi Mazlum T.'nin otomobilinin yanına geldiğini gördü. Kendisinde aracın anahtarı da bulunan adamın kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktüğü ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hemşire, Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş

Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş

 Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

 Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi

Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan
Magazin Tarkan Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski sevgiliye 'şekerli' tuzak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:28:14. #1.17#