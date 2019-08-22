22.08.2019 13:55

Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı

Adana'da bir kişinin eski sevgilisini, plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış bir otomobilden ateş açarak vurduğu iddia edildi

ADANA - Adana'da bir kişi, eski sevgilisini plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış bir otomobilden ateş açılarak vurduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde E.Y. iş yerine girmek üzereyken plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bacağına iki mermi isabet eden kadın yere yığılırken iş arkadaşlarının ambulans çağırması sonucu Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı ise otomobil ile kaçtı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken. Genç kadını vuran kişinin eski sevgilisi Y.S. olduğu ileri sürüldü. Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA