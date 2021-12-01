ESKİ SEVGİLİSİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA DURAKTA İNTİHAR ETTİ

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane'de, otobüs durağında eski sevgilisi E.Ş. ile tartışan Dursun Karslıoğlu (34), tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti. Eski sevgilinin, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 gün önce polis merkezine giderek Karslıoğlu hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, D-100 Karayolu Çağlayan Yolu Otobüs durağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi E.Ş.'yi (24) otobüs durağında gören Dursun Karslıoğlu, yanına giderek konuşmak istedi. E.Ş.'nin konuşmak istememesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine E.Ş., durağa yanaşan bir otobüse binerek uzaklaştı.

Eski sevgilisinin otobüse bindiğini gören Dursun Karslıoğlu (34) belinden çıkardığı tabancayı kalbine dayayarak tetiğe bastı. Karslıoğlu kanlar içinde yere yığılırken, kurşun vücudundan çıkarak otobüs durağının camını parçaladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.Ş.'nin, bir süre önce ayrılmalarına rağmen Dursun Karslıoğlu'nun kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.