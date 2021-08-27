ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
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ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Atmaca'nın katil zanlıları Mahsum Akbay ve Ekrem Tan, Mersin'de yakalandı.

ADANA'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Atmaca'nın katil zanlıları Mahsum Akbay ve Ekrem Tan, Mersin'de yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden Akbay, Atmaca'yı eski sevgilisiyle arkadaş olduğu için öldürdüğünü belirtirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Tost yaptırıp, evlerinin yakınındaki marketin önüne gelen Fevzi Atmaca (24) ve arkadaşı Halil Doğan (21), yanlarına gelen ve plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri Atmaca'nın başına, diğeri ise Doğan'ın karnına isabet etti. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki arkadaşın yemek için yanlarına aldığı tostun ise markete ait dondurma dolabının üzerinde kaldığı görüldü. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKALANMAMAK İÇİN 3 FARKLI TELEFON VE HAT KULLANMIŞLAR

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olay günü kullanılan otomobilin kiralık ve içerisindeki kişilerin ise Mahsum Akbay (23) ve Ekrem Tan (22) olduğunu tespit etti. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler Akbay ve Tan'ın Mersin'de olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak Adana'ya getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmamak için 3 farklı hat ve telefon kullandığı öne sürüldü.

CİNAYETİN ARKASINDAN 'KIZ MESELESİ' ÇIKTI

Emniyette sorguya alınan Akbay, cinayeti işlediğini kabul ederek, Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş, bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha önce de onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim, öldürdüm dediği öne sürüldü. Ayrıca Akbay, cinayeti işlediği tabancayı Seyhan ilçesine Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir parka gömdüğünü söyledi. Ekipler bu bilgi üzerine parkta yaptıkları aramada tabancayı buldu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Tan ve Akbay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESKİ SEVGİLİSİYLE ARKADAŞ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ - Haberler
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