Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen şüpheli, tutuklandı

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da eski sevgilisi A.O.'nun (33) yüzünü ustura ile kesen Sefer Bilal (31) yakalanıp, gözaltına alındı. Daha önce de A.O.'ya iki kez silahlı saldırı düzenleyen Sefer Bilal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan ev kadını A.O., 2017'de bir arkadaşı aracılığıyla Sefer Bilal ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre, madde ve alkol bağımlısı Sefer Bilal, ilişkilerinin başında A.O.'ya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Bu duruma dayanamayan A.O., 5 ay sonra ilişkisini bitirdi ancak Sefer Bilal'den kurtulamadı. Sırtına ve koluna kadının adını yazdırıp, barışmak isteyen Sefer Bilal'nin tekliflerini A.O. kabul etmedi.

Kaçan saldırganı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Dün yakalanıp, gözaltına alınan Sefer Bilal, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sefer Bilal'nin sorgusunda, "Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Bu arada polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer Bilal'nin, sosyal medya hesabından 'Herkese elveda yakalandım' paylaşımı yaptığı görüldü.