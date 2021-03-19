ESKİ SEVGİLİSİNİN YOLUNU KESEREK KURŞUN YAĞDIRMIŞTI; DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ

GAZİOSMANPAŞA'da Buse Güler'i silahla ağır yaralayan Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Gaziosmanpaşa'da 21 Mart 2020'de Cemal Albayrak eski kız arkadaşı Buse Güler'i 4 kurşunla vurarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. 18 günlük yaşam mücadelesini kazanan Güler, Albayrak'tan şikayetçi olmuş ve başlatılan soruşturma kapsamında sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanıklar dinlendi. Sanık Cemal Albayrak ile mağdur Buse Güler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen Dilan Babayiğit Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile dinlenirken diğer tanık Gülbey Dilsiz mahkeme salonunda dinlendi.

Tanık Dilan Babayiğit, "Ben Cemal'i memleketimiz küçük bir yer olduğu için tanırım. Buse'nin annesi Cemal'i kızından ayrılması ile ilgili tehdit ettiği için Cemal'in silah taşıdığını biliyorum. Söz konusu yaralama olayını görmedim. Bu konuda görgüye dayalı bilgim yok. Cemal, Buse ile evlenmek istiyordu ancak Buse buna yanaşmıyordu. Daha sonra Cemal'i intikam almak için karakola şikayet ettiklerini biliyorum" dedi. Diğer tanık Gülbey Dilsiz ise, "Cemal benim yakın arkadaşım olur. Cemal, Buse'yi çok seviyordu. O zamanlar dükkanı vardı. Buse kendisini maddi yönden kullanıyordu. Buse'nin annesi, kızımı üzersen ben de seni üzerim diyerek tehdit ediyordu. Cemal de bu sebepten ötürü silahı almıştı ancak ben olayı görmedim" diye konuştu.

TAHLİYE TALEP ETTİLER

Buse Güler'in avukatı Necmi Uğur Çelikel tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirterek haksız tahriğin koşulları belli olup tanık beyanlarının bu anlamda bir değeri olmadığını belirtti. Sanık Cemal Albayrak'ın avukatı Ayça Güzel Güler ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık Cemal Albayrak da önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek tahliyesini istedi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediği için duruşmayı ertelerken sanık Cemal Albayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Haziran tarihine ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Cemal Albayrak'ın 21 Mart 2020 tarihinde hastane önünde eski sevgilisini silahla vurduğu anlatılıyor. Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen silahlı saldırı olayında sanık ile müştekinin 5 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldıkları, sanığın Buse Güler'i farklı sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği kaydediliyor. İddianamede sanık Albayrak'ın barışmak istediği, bunu kabul etmeyince de 4 el ateş ederek Güler'i yaraladığı belirtiliyor. İddianamede sanık Cemal Albayrak'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı