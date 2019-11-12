Eski sevgilisinin tehdit ettiği kadın: Sesimi duyun, ölmek istemiyorum

12.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:22

ADANA'da sosyal medyada kendisini bekar ve hakim olarak tanıtan sevgilisi Y.E.A.'nın (32) işsiz ve evli olduğunu öğrendikten sonra dolandırıldığını anlayıp, ayrılmak istediği için üç yıldır tehdit ve darp edildiğini öne süren N.O. (41), "Nefes dahi alamıyorum. Sesimi duyun. Ölmek istemiyorum" dedi.

Eşinden 2009 yılında boşanan 1 çocuk annesi N.O., iddiaya göre, 2016 yılında sosyal medya hesabı üzerinden kendisini hakim olarak tanıtan Y.E.A. ile tanıştı. İkili bir süre konuştuktan sonra ilişki yaşamaya başladı. İlişkinin 4'üncü ayından sonra Y.E.A'nın bazı hareketlerinden şüphelenen N.O., erkek arkadaşının hayatını araştırmaya başladı. Araştırmaları sonucu bekar ve FETÖ soruşturmasından dolayı açığa alınan bir hakim olduğunu söyleyen Y.E.A.'nın aslında evli, bir çocuk babası ve işsiz olduğunu öğrenen N.O., hayatının şokunu yaşadı. Daha sonra araştırmalarını derinleştiren N.O., söz konusu kişinin dolandırıcı olduğunu, daha önce de birçok kez bu yolla kadınları ağına düşürdüğünü öğrendi. Tanıştığı kadınların kredi kartlarını kullanarak maddi kazanç sağlayan Y.E.A.'nın kendisini de aynı yolla dolandırdığını anlayan N.O., ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Y.E.A.'nın kendisini darp ettiğini ve sürekli tehditlerde bulunduğunu kaydeden N.O., 3 yıldır bu durumdan kurtulamadığını belirtti.

Kaynak: DHA