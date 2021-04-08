Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı (2)
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Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı (2)

'EVİME GELDİĞİNDE ALKOLLÜYDÜ'İzmir'in Karabağlar ilçesinde barışmak ve evlenmeye ikna etmek için gittiği eski sevgilisi B.K.'nin 4'üncü kattaki evinde, kadının 17 yaşındaki oğlu uyanınca balkondan balkona sarkarak kaçmaya çalışırken 1'inci kattan düşüp ağır yaralanan Özkan A.

'EVİME GELDİĞİNDE ALKOLLÜYDÜ'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde barışmak ve evlenmeye ikna etmek için gittiği eski sevgilisi B.K.'nin 4'üncü kattaki evinde, kadının 17 yaşındaki oğlu uyanınca balkondan balkona sarkarak kaçmaya çalışırken 1'inci kattan düşüp ağır yaralanan Özkan A.'nın (37) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Özkan A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.K.'nin ifadesine başvurdu. B.K., ifadesinde bir süre önce iletişimi kopardığı Özkan A.'nın gece yarısı evine geldiğini belirtip, "Kendisiyle iletişimimi koparmama rağmen peşimi bırakmadı. Sürekli barışmak için benimle konuşmaya çalışıyordu. Gece evime geldiğinde alkollüydü. Ne yaptığını bilmez bir durumdaydı" dedi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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