Sokak Ortasında Eski Sevgilisinin Kızını Öldüren Zanlı "Pişmanım" Dedi

İstanbul'dan Balıkesir Edremit'e giden adam, günlerce evini izleyerek rahatsız ettiği eski sevgilisini yaralayıp 6 yaşındaki kızını öldürmüştü. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık, çocuğu öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi.

AYRILDIĞI SEVGİLİSİ TERK EDİNCE PEŞİNDEN BARIŞMAK İÇİN GİTTİ

İstanbul'da birlikte yaşadığı Zeliha Çeliksoy'un kendisini terk etmesi üzerine barışmak için genç kadının üvey babasına ulaştığını ancak bu kişinin "Sen git evlen, Zeliha da evlenecek, bu iş bitti" dediğini söyledi.

RASTGELE ATEŞ EDİP KIZI ÖLDÜRMÜŞ ANNEYİ YARALAMIŞTI

Mumcu, Edremit'e konuşmak için gittiğini ve Zeliha Çeliksoy'un kızını okula götürmek için evden çıkmasını beklediğini söyledi.

"Beni görünce bağırmaya başladılar, 'Bağırmayın konuşmak istiyorum' dedim. Bu sırada Zeliha'nın üvey babası Süleyman elini beline götürdü, ben de panik yaparak aracımdan silahımı aldım, rastgele ateş ettim. 'Zeliha'nın ölmemesinden dolayı üzgünüm' sözlerini ise sinirle söyledim."

"SAPLANTILI BİRİYDİ, İŞKENCE EDİYORDU"

Olayda kızını kaybeden kendisi de ağır yaralanan Zeliha Çeliksoy ise "Saplantılı olduğu için beni zorla yanında tutuyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu, baskılara dayanamayarak yanından ayrıldım. Saldırı sırasında kızımın üstüne kapandım. Bana da ateş etti ve belimden vurdu. Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

(Kaynak: Habertürk)