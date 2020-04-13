Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede (2)
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Ankara, Mamak, Güncel

Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIAnkara'nın Mamak ilçesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'ın (23) evini taşlayıp annesi Fadime Kır'ı bıçakla yaralayan Büşra G. (17), emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

13.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:11
Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ankara'nın Mamak ilçesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'ın (23) evini taşlayıp annesi Fadime Kır'ı bıçakla yaralayan Büşra G. (17), emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'a sinirlendiği için evlerinin önüne gittiğini ve orada kendisini kaybettiği için bıçakla saldırdığını belirten Büşra G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: -Dün çekilen görüntüler

ANKARA,


Kaynak: DHA

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