Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü... O anlar kamerada
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İstanbul, Genç, 3. Sayfa

Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü... O anlar kamerada

Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü.

13.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:18
Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü... O anlar kamerada

Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü... O anlar kamerada

'Şikayetçi olursan hayatını mahvederim' diyerek genç kadını dakikalarca darp etmiş

Genç kadını darp eden eski sevgilisi ve arkadaşlarına soruşturma

Darp anına ait görüntüler soruşturma dosyasına girdi

İSTANBUL - Çekmeköy'de 27 yaşındaki genç kadını darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi ve 2 arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı. Öldürülmekten korktuğunu söyleyen B.A.'nın talebi üzerine mahkeme, 3 şüpheli hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Genç kadının darp edildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz ay Çekmeköy'de bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki B.A. eski sevgilisi K.Ö. ile aralarındaki sorunları konuşmak için bir araya geldi. B.A. istasyonda arabasıyla beklediği sırada eski sevgilisi K.Ö. arkadaşlarıyla birlikte B.A.'nın yanına geldi. Bir süre konuştuktan sonra şüpheli K.Ö., genç kadına yönelik tehdit ve hakaret ederek, darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren genç kadın, bir süre sonra taksiyle arkadaşının evine gitti ve darp raporu alarak 3 kişi hakkında şikayetçi oldu.

"'Şikayet edersen seni mahvederim' diyerek darp etti"

Genç kadın emniyete verdiği şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Beni tehdit etti. 'Şikayet edersen hayatını mahvederim' diyerek küfür etti. Ben de, 'yanımdan git' dedim. Sonra beni darp etmeye başladı. Beni fazlasıyla hırpaladı. Beni yere attı, tırnakladı. Yüzüme ve sırtıma vurdu. Beni savurup yola fırlattı. Yere düştüm, suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti. Arkadaşları A.N. ve İ.T. de oradaydılar. K.Ö.'nün beni darp ettiğini gördükleri halde beni kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar. Hatta A.N. da beni darp etti. Onlara, 'sizi şikayet edeceğim' dedim. Bunun üzerine bana 'senin için kötü olur' diyerek küfür etti. Bana yardım etmek isteyen insanlara da izin vermediler. Daha sonra aracımı orada bırakarak taksiyle arkadaşımın evine geçtim. Dudağımın patladığımı fark ettim. Üstümde kan lekeleri vardı"

6 ay boyunca yaklaşamayacaklar

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan genç kadın, kendisine zarar vermelerinden korktuğunu söyleyerek eski sevgilisi ve arkadaşları hakkında şikayetçi oldu. Avukatı Merve Uçanok aracılığıyla uzaklaştırma kararı için mahkemeye de başvurdu. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 3 şüphelinin B.A.'ya 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan şüpheli K.Ö.'nün genç kadını darp ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, şüphelinin B.A.'yı uzun bir süre hırpaladığı ve darp ettiği görülüyor.Kadının yediği dayak sonrası baygınlık geçirdiği de görülüyor. Olaya ilişkin savcılığın soruşturması sürüyor.

Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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