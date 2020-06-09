- Eski sevgilisini önce bıçaklayan daha sonrada darp eden zanlı ikinci kez yakalandı
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- Eski sevgilisini önce bıçaklayan daha sonrada darp eden zanlı ikinci kez yakalandı

- Eski sevgilisini önce bıçaklayan daha sonrada darp eden zanlı ikinci kez yakalandı Beşiktaş'ta eski sevgilisini bıçaklayan zanlı, adli kontrorolle serbest kalmasının ardından, bu kez kız arkadaşını darp etti.

09.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:08

- Eski sevgilisini önce bıçaklayan daha sonrada darp eden zanlı ikinci kez yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta eski sevgilisini bıçaklayan zanlı, adli kontrorolle serbest kalmasının ardından, bu kez kız arkadaşını darp etti. Şahıs polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay 6 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Muradiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ceylan G.adlı bir kadın, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Nazır İ. (25)'den şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Beşiktaş İlce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nazır İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İddiaya göre, mahkemeden serbest kalan Nazır İ., bu kez dün akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi, Deryadil sokak üzerinde eski sevgisi Ceylan G.'nin önünü keserek darp etti. Daha sonra üzerinde taşıdığı bıçakla Ceylan G.'yi elinden ve boyun kısmından bıçakla yaralayan Nazır İ., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nazır İ.'nin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

- Eski sevgilisini önce bıçaklayan daha sonrada darp eden zanlı ikinci kez yakalandı

Kaynak: İHA

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