Eski sevgilisini darp edip bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Eski sevgilisini darp edip bıçaklayan zanlı tutuklandı

Beşiktaş'ta eski sevgilisini önce darp eden daha sonra bıçaklayan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Eski sevgilisini darp edip bıçaklayan zanlı tutuklandı
09.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:52

Beşiktaş'ta eski sevgilisini önce darp eden daha sonra bıçaklayan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde 6 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre Ceylan G.(29) adlı bir kadın, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Nazır İ.'den (25) şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Beşiktaş İlce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nazır İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İddiaya göre, mahkemeden serbest kalan Nazır İ., bu kez Muradiye Mahallesi Deryadil sokak üzerinde eski sevgisi Ceylan G.'nin önünü keserek darp etti. Daha sonra üzerinde taşıdığı bıçakla Ceylan G.'yi elinden ve boyun kısmından bıçakla yaralayan Nazır İ., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nazır İ. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlı burada çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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