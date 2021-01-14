ESKİ SEVGİLİSİNİ BAĞLAYIP, EVİ ATEŞE VERDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA ATAŞEHİR'de eski sevgilisi Alev Ş.'yi ayakları, ağzı ve kollarını koli bandıyla bağladıktan sonra evi ateşe verdiği iddiası ile gözaltına alınan Emre Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emre Y. ifadesinde, "Ellerini, kollarını bağlamadım. Evini ateşe vermedim. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Neden böyle bir ifade verdiğini bilmiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Bana iftirada bulunduğu için Alev Ş.'den davacı ve şikayetçiyim" dedi. Hastanede ifadesi alınan Alev Ş., ise "Tartışmaya başladık. Ben sonrasını hatırlamıyorum. Hastaneye geldiğimde ellerimde, ayağımda ve boyun çevremde koli bantları olduğunu fark ettim. Ben Emre Y.'nin benim ellerimi, ayaklarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiğini şu an hatırlamıyorum. Ancak evde ikimizden başka kimse yoktu" dedi.

Ataşehir'de eski sevgilisi Alev Ş.'nin ayaklarını, ağzını ve kollarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi yakarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası ile gözaltına alınan Emre Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyet sorgusunda evli olduğunu söyleyen Emre Y., "Alev Ş., benim 5 aylık eski sevgilim olur. 1.5 ay önce ayrıldık" dedi.

Alev Ş.'nin psikolojisinin bozuk olduğunu düşündüğünü söyleyen Emre Y., "Olay günü 13.30-14.30 sıralarında Alev'in ikametine gittim. Taşınma aşamasında olduğu için ona yardım ettim. Sohbet ettik, kahve içtik. Biraz sohbet ettikten sonra 16.00-17.00 sıralarında evinden ayrıldım. O gün hiç alkol almadım. Evli olduğumu ilişkimizin başında söylemiştim. Ona boşanma aşamasında olduğumu söylemedim" dedi.

ALEV Ş.'DEN ŞİKAYETÇİ OLDUEmre Y., "Bu şahsın ellerini, kollarını bağlamadım. Evini ateşe vermedim. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Neden böyle bir ifade verdiğini bilmiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Bana iftirada bulunduğu için Alev Ş. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

ALEV Ş.'NİN POLİS İFADESİHastanede polise ifade veren Alev Ş., olay günü Emre Y.'nin evine geldiğini belirterek, "Bir miktar alkol aldık. Bana evli olduğunu ancak boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Tartışmaya başladık. Zaten önceden de sürekli kavga ederdik. Ben sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda apartmanın boşluğundaydım. Evimden dumanlar çıkıyordu ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Bir kişi bana oksijen maskesi takarak ambulansa bindirdi. Hastaneye geldiğimde ellerimde, ağzımda ve ağız çevremde koli bantları olduğunu fark ettim. Sağlık çalışanları bantları söktü" dedi.Alev Ş., "Ben Emre Y.'nin benim ellerimi, ayaklarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiğini şu an hatırlamıyorum. Ancak evde ikimizden başka kimse yoktu. Bilincim kapanmış olabilir. Yaşananlar nedeniyle şu an hafızam gidip geliyor. İyileştikten sonra ek ifade verebilirim" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDIEmre Y., savcılık sorgusunun ardından, "Yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın adli kontrol talebini kabul ederek, şüpheli Emre Y.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Emre Y.'nin Alev Ş.'nin ikametine 200 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan mahkeme, Emre Y.'nin bu adli kontrol hükmünü ihlal etmesi durumunda tutuklanacağını tutanağa yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı