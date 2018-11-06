Eski Sevgilisinden Şiddet Gördüğünü Söyleyen Nilgün Bodur, Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu

'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim' adlı ikinci kitabıyla sosyal medyada gündem olan yazar Nilgün Bodur, Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programına konuk oldu. Eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Bodur, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

"ESKİ SEVGİLİMDEN ŞİDDET GÖRDÜM"

Yazar Nilgün Bodur, katıldığı programda eski sevgilisi tarafından şiddete uğradığını, konu hakkında sessiz kalmayarak 6 ay koruma kararı aldırdığını söyledi. Bodur, eski sevgilisinin kendisine evinde ağzına yumruk attığını ve yumruktan dolayı ağzının içinde yaralar çıktığını da sözlerine ekledi. Canlı yayına eski sevgilisinin bağlanmasından dolayı duygularını anlatmakta zorlanan Nilgün Bodur, gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÜLKEYİ TERK ETMEK İSTEDİM"

Gözyaşları içinde konuşan Nilgün Bodur, şunları söyledi: "Olayları Türkiye'de yaşadığım için ülkeyi terk etmek istedim. Ben programa bu konuları konuşmak için geldiğimi ve bu fotoğraflarımın yayınlanacağını bilmiyordum. Ajitasyon ve duygu sömürüsü yapan biri değilim, özür dilerim.

"SOSYAL MEDYA SAYESİNDE HAYAL GİBİ HAYAT YAŞIYORUM

Ben aşk kadınıyım aşık olduğum kişiden bunu görmek çok acı. Affetmeyeceğinizi bildiğiniz ve hayaller kurduğunuz ilişkinin böyle olması da çok acı. Umarım eski sevgilim ve benzerlerine gündemde olanlar ders olur. Yaptıktan sonra pişman oluyorlar. Şu anda sosyal medya sayesinde hayal gibi bir hayat yaşıyorum.

"BEN BU KADAR NE YAPTIM"

Bu konuyla ilgili 2 aydır ilk defa ağlıyorum. Ben şiddet gördükten sonra ağzımın içindeki yarayla iki saat sahne alarak insanları güldürmeye çalıştım. Ben bunu hak edecek kadar ne yapmış olabilirim."