Eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eski sevgilisi Zeki Ö. tarafından yaşadığı evin girişinde 5 yerinden bıçaklanan G.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

14.02.2020 02:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:22
Eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

'nin ilçesinde, eski sevgilisi Zeki Ö. tarafından yaşadığı evin girişinde 5 yerinden bıçaklanan G.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 2264 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zeki Ö., (27) eski sevgilisi G.K.'nın yaşadığı apartmanın önüne gitti. Burada Zeki Ö. ile G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Zeki Ö. yanında getirdiği bıçakla G.K.'yı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.K. ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zeki Ö., polis ekiplerince Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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