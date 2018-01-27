Eski Sevgilisi Şantaj Yapınca Düğününe 10 Gün Kala Zehir İçerek İntihar Etti

Hindistan'da evlilik hazırlığı yapan Nisha Devidas adı kadın, kendisine şantaj yapan eski sevgilisi yüzünden intihar etti. Genç kadın siyah bir sıvı içerek ölüme gittiği o anları kameraya alıp genç adama gönderdi.

10 GÜN SONRA EVLENECEKTİ

Maharashtra'nın batı kesimindeki Rohini köyündeki evinde siyah, yoğun kıvamlı bir madde içeren hayatına son veren kadın, 10 gün sonra evlenecekti. Kadının kardeşi Ravi Kavle, eski sevgilisi Nikhil Borkar tarafından şantaja maruz kalan kardeşinin bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu ve hayatına son verme kararı aldığını söyledi.

Adı açıklanmayan biri tarafından evde bulunan genç kız, Bhandara'daki bir hastaneye götürüldü ancak eve varamadan yolda hayatını kaybetti.

"EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDI"

Kadının kardeşi, "Nikhil Borkar adlı genç kız kardeşimin ölümünden sorumludur. Kız kardeşimi evlilik bahanesiyle kandırdı, sonra onu kullandı ve ona şantaj yapmaya başladı." dedi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, söz konusu şantajın içeriğinin ne olduğu ise belirtilmedi.